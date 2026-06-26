В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души
Снимка: Булфото
Шофьорът, причинил катастрофата, при която загинаха двама младежи в Мездра, е на 20 години. С него в колата са пътували още двама души, съобщиха от МВР - Враца в бюлетина си.
Сигнал за инцидента е бил подаден на телефон 112 в 16.50 ч., посочва БНТ.
От полицията уточняват, че катастрофата между автомобил и мотопед, управляван от 17-годишен водач е станала в Мездра, в посока към село Боденец. Пътник на мотопеда е било 16-годишно момиче от село Згориград. Двамата младежи са загинали на място.
Тестовете за алкохол и наркотични вещества на шофьора на автомобила са отрицателни. Образувано е досъдебно производство, съобщават още от полицията.
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