В края на май: Хазната засвети на червено с над 2.5 млрд. евро!

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От МФ посочват, че причините за силния ръст на разходите основно са увеличението на пенсиите от средата на 2025 г. с 8.6% и увеличението на възнагражденията в бюджетната сфера от началото на 2026 г. - с 12% на минималната заплата и с 5% за всички останали

В края на май дупката в хазната е нараснала до 2,507 млрд. евро, което е 2% от прогнозния БВП, сочат данните на финансовото министерство, цитирани от "Сега".



Бюджетните разходи достигат 19,864 млрд. евро, като спрямо същия период на 2025 г. ръстът им е 14%.



В същото време приходите към май 2026 г. са 17,357 млрд. евро. Постъпленията от данъци нарастват с 11% до 14.315 млрд. евро, като за най-големия приходоизточник - ДДС, ръстът дори е 18% до 4,838 млрд. евро, но това не е достатъчно да настигне ескалиращите бюджетни разходи.



От МФ посочват, че причините за силния ръст на разходите основно са увеличението на пенсиите от средата на 2025 г. с 8.6% и увеличението на възнагражденията в бюджетната сфера от началото на 2026 г. - с 12% на минималната заплата и с 5% за всички останали.

МФ посочва, че има и значителен ръст на капиталовите разходи вследствие на изпълнението на Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост. Данните за капиталовите разходи показват, че към 31 май са похарчени 1.8 млрд. евро - с около 500 млн. повече от първите пет месеца на миналата година.



Днес на заседание на правителството трябва да бъде одобрен проекта на министъра на финансите Гълъб Донев за бюджет за 2026 г., както и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравна каса.



Проектобюджетът на кабинета на Румен Радев вече срещна огромна вълна от критики заради раздутите до 56.8 млрд. евро разходи, заложен дефицит от 5.7% от БВП, което е 7,2 млрд. евро и таван на нов държавен дълг от 10.1 млрд. евро.



"Дефицитът в бюджета за 2026 г. много лесно може да се свие до 3%, като се орежат всички неясни "буфери" в него", коментира днес пред Нова тв бившият финансов министър и председател на "Продължаваме промяната" Асен Василев. На първо място той посочи раздутата с 1.5 млрд. евро издръжка в централния бюджет, които с постановления на МС може да бъдат харчени за всякакви цели. На второ място Василев смята, че планираните капиталови разходи за 9.4 млрд. евро са ненужно завишени.

"Към 31 март са направени капиталови разходи само за 1.8 млрд. евро. Следователно до края на годината правителството иска да похарчи още 7.6 млрд. евро. Това е огромен буфер, освен ако смятат, че няма да получат последното плащане по Плана за възстановяване и устойчивост", коментира Василев.



При представянето на проектобюджета финансовият министър Гълъб Донев обяви, че около 5 млрд. евро от планираните капиталови разходи са свързани с плащания за проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, чието действие приключва в края на август. Останалите над 4 млрд. евро са по националната инвестиционна програма и общинската инвестиционна програма.



Според Асен Василев обаче за около 1.7 млрд. евро няма никаква яснота за какви проекти ще бъдат изразходвани. "Това са тъмни разходи за близки до властта фирми", коментира Василев.

Редактор "Екип на Петел",

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