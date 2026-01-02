В критично състояние са над 80 човека след пожара в бар в швейцарския курорт Кран-Монтана

кадър: Нова нюз

Най-малко 80 от 115-те жертви на пожара в бар в швейцарския курорт Кран-Монтана са в критично състояние, заяви Матиас Рейнар, председател на кантона Вале, предава вестник Walliser Bote.



Той заяви, че тази цифра се отнася до "тези, които са под грижите на спасителната организация на кантона Вале“.



"Въпреки това, ние сме наясно с други случаи [на жертви], които също са в критично състояние и са били откарани в спешните отделения по друг начин“, отбеляза политикът в интервю за вестник Walliser Bote, цитирани от Фокус.



Швейцарските медии по-рано съобщиха, че кантонът Вале, където се е случила трагедията, не е в състояние да се справи с притока на жертви. Оцелелите от пожара са изпратени в няколко болници извън региона, включително Лозана, Цюрих и Женева.

