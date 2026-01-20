В ледените дни: Квартал в Бургас хем е без ток, хем с огромни сметки за електроенергия

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

В ледените дни, които сковаха България, бургаския квартал Банево остана без ток. Оказва се, че проблемите на жителите не са от сега, а от години. Те са написали колективна жалба със 150 подписа.

Въпреки минусовите температури десетки жители на квартала днес излязоха на улицата, за да изразят недоволството си от услугите на електроразпределителната компания.

Проблемите са ни от години, но през последната година нещата се задълбочиха сериозно. Напрежението почти през цялото време е под 200 волта, независимо че плащаме за 230, коментира пред Нова тв Деница.

На 31 декември вечерта бяхме без ток, сега в неделя бяхме без ток над 3 часа. Имаше програма преди време за подмяна на старите печки и ние ги подменихме, но новите се нуждаят от ток, посочи тя.

Снощи на мен ми замръзна стаята като спряха тока. Това да ми замръзне климатика не ми се е случвало, а живея в това жилище над 20 години. Вкъщи имаме бебе и малко дете на 3 годинки, разказва възрастна жена от квартала.

Не само че ни се спира тока постоянно, но заради ниското напрежение, което се подава, уредите хабят много повече ток от обичайното и този месец сметките ни за ток са страшно високи. Сигурно по три отгоре, коментира друг жител.

От електроразпределителното дружество отказаха поканата да се срещнат тази сутрин с протестиращите, но увериха, че са започнали работа по смяната на трансформаторите в квартал Банево.

