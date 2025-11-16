В лилаво осветяват важни места в Шумен в понеделник

кадър: Yelkrokoyade

В понеделник в знак на съпричастност и подкрепа към семействата с недоносени деца сградите на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ в Шумен и Паметник „Създатели на българската държава“ ще бъдат осветени в лилаво. Това е цветът на надеждата, смелостта и борбата, съобщиха от пресцентъра на Общината.

С този жест Шумен се включва в глобалната инициатива, обединяваща градове по целия свят в подкрепа на децата, родени преждевременно, и на медицинските специалисти, които ежедневно се грижат за тях.

17 ноември е Световен ден на недоносените деца, припомня Шум бг.

Община Шумен призовава всички граждани да изразят своята съпричастност, като на този ден облекат нещо лилаво или споделят снимки в социалните мрежи с хаштаг #ШуменВЛилаво и #НедоносенитеГерои.

