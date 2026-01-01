В магазините от днес сумата на покупката вече се посочва първо в евро

снимка: Пиксабей

От 00:00 ч. днес официално в обращение в България вече са евробанкнотите и евромонетите, след като страната ни стана 21-вата членка на еврозоната.

В първия ден от годината, който е официален празник, малките магазини в столицата масово не работят, показа репортерска проверка на БТА. На пазара "Димитър Петков" липсват търговци, които да предлагат стоката си. Работят само някои малки магазина в центъра на София, които продават захарни изделия, безалкохолни напитки, алкохол и тютюневи изделия. Продавачи там връщат рестото в евро, дори и да е платено с лева, както е изискването на закона. По изключение се допуска връщане на суми само в лева при моментна липса на касова наличност.

Хипермаркетите от големите вериги с изключение на една също не работят днес. Проверка в магазин на "Фантастико" показа, че всички цени са изписани в евро и в лева, както изисква законът за въвеждане на единната европейска валута у нас, с тази разлика, че от днес цената в евро е изписана в горния край, а под нея е тази в лева. На касовите бележки също на първо място е изписана сумата в евро, а под нея е тази в лева. Двойното обозначаване с еднакъв размер, шрифт и цвят ще остане до 8 август.

Не липсват клиенти за работещите магазини, но те са малко на брой в почивния празничен ден.

На търговците е предоставена свобода да преценят дали в периода на двойно обращение през януари да приемат смесено плащане с две валути в рамките на една трансакция, като на видно място в обекта това решение трябва да е указано. В рамките на една трансакция при плащане в брой търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове.

В периода до края на януари левът и еврото ще бъдат законни платежни средства при разплащания в брой. Безналичните разплащания, тоест с банкови карти, онлайн и др. ще се извършват единствено в евро.

От началото на февруари еврото става единственото законно платежно средство в България, предаде БТА.

