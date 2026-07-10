В международен удар срещу автомафията: Български полицаи спипаха луксозни крадени коли

снимкr: МВР

Служители на сектор „Престъпления, свързани с МПС“ при Главна дирекция „Национална полиция“ взеха участие в международната полицейска операция „Проток 2026“, проведена на територията на Кралство Испания – в пристанище Алхесирас, провинция Кадис. Основната цел на операцията беше превенция и противодействие на незаконния трафик на моторни превозни средства от Европа към Северна Африка, съобщават от пресцентъра на МВР.

Българските полицаи участваха в операцията в тясно сътрудничество с Националното централно бюро на Интерпол – София и представители на националните полиции на Испания, Австрия и Полша.

Действията бяха насочени към извършване на физически проверки и анализ на риска, без да се възпрепятства нормалният трафик през пристанището, посочват от ведомството. В рамките на съвместните проверки бяха установени и задържани няколко автомобила с подправени документи или манипулирани идентификационни номера. Сред тях са: Land Rover Defender; Lamborghini Urus; Toyota RAV4 с фалшиви испански регистрационни табели; Peugeot 807 с прикачено туристическо ремарке и регистрационни табели, издадени за друго моторно превозно средство.

Пристанище Алхесирас е стратегическа точка за контрола на незаконния трафик на автомобили. Всяка година през него преминават над 800 000 граждани от държавите в Магреб, които пътуват към родните си страни през летния сезон. Интензивният пътникопоток често се използва от организирани престъпни групи за извеждане на откраднати от държави- членки на Европейския съюз автомобили към Северна Африка.

Проведената операция за пореден път потвърди значението на международното полицейско сътрудничество и обмена на информация в противодействието на трансграничната престъпност, свързана с кражбите и незаконния трафик на моторни превозни средства.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!