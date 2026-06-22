В момента Невзоров е на разпит във варненската полиция

Кадър Фб

В момента тече разпит на Олег Невзоров в сградата на Областна дирекция на МВР във Варна. Собственикът на КУБ се е явил след призовка. Това каза директорът на варненската полиция Цветан Пировски, предаде репортер на Moreto.net.



Той допълни, че в момента се извършват процесуално-следствени действия по постановление на прокуратурата. По думите му Невзоров съдейства на разследването и не е задържан. Още във вторник е бил отведен за разпит, а в сряда са продължили процесуално-следствените действия. Очаква се те да приключат до края на деня.



От МВР уточняват, че първите индикации за завръщането му в страната са от предния понеделник. Той е на територията на България от 16 юни и се явява на всички получени призовки.

„Знаем къде е бил досега, имаме информация от партньорските служби и го очаквахме“, заяви Пировски.

Паралелно с разпитите се извършва и анализ на иззетите документи от офисите, като огледите вече са приключили. Разпитват се и други лица, свързани с фирмата, включително съдружници.



Към момента прокуратурата не е наложила мярка за процесуална принуда.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!