В надпреварата за лидер на ДСБ остават двама кандидати

Снимки: Булфото

В битката за лидер на ДСБ остават само двама кандидати, след като третият - представителят на софийската организация на партията Васко Василев, обяви пред Националното събрание, че се оттегля, потвърди за БНР делегат.

Така в надпреварата вече участват само депутатът Йордан Иванов и евродепутатът Радан Кънев. В момента се броят гласовете от гласуването, проведено с хартиени бюлетини.

Досегашният лидер на ДСБ Атанас Атанасов се оттегли, след като 9 години оглавяваше партията.

Той обяви, че остава в политиката като заместник-председател на НС.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!