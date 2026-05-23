кадър: Бтв, фейсбук

В навечерието на 24 май нова улица в столицата получи име с правописна грешка. Табела с името на световноизвестния сър Тери Пратчет е изписана с една буква по-малко.

Това е първата улица в света, кръстена на автора на поредицата „Светът на диска“ Тери Пратчет. Но една от табелите на нея разказва друга история, защото променя името му.

„Това си е обида към човека и към автора“, каза Александър Мариновски за Бтв.

„Целият град е залят с грешни табели. Не е за първи път това. Изобщо не ме учудва“, коментира жена.

„Техническа грешка“, посочи Красимир Китанов.

В книгите на Пратчет хаосът често си има правила, но тук те липсват. Според Десислава Петрова, която е учител по литература, подобно объркване не е само пропуск, а показва кои сме всъщност.

„Има моменти, в които си мисля, че да си неграмотен вече е норма“, каза тя.

„И както Тери Пратчет би казал в тази ситуация: „Мъдростта идва от опита, а опитът често е резултат от липса на мъдрост“. Нека бъдем мъдри“, допълни тя.

От Бтв потърсиха Столичната община с въпрос кой е отговорен за грешката. Последва реакция – табелата мигновено е свалена.

От Столичната община посочват, че вече е възложена изработка на нова табела в спешен порядък. Старата табела не е приета от екипите на Столичната община и за нея не са изплатени средства от бюджета.

Докато новата табела бъде изработена и приета, улица „Тери Пратчет“ остава с правилното си име, но само по документи.

