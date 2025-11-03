В най-богатият град в България пускат лампите по улицата 30 минути преди стъмване

Кадър Фб

Гражданин е пуснал интересен пост в грутата Мръсотията в Бургас.

Ето какво пише той:

Най-богатия град за живеене днес пусна лампите във морския парк поне 30 минути преди да се смрачи.

Имали много пари за харчене.

Не разбирам това харчене защо се прави — имат камери навсякъде защо не изчакат половин час малко да стане по тъмно. По принцип повечето светлини вече трябва да минават на соларни и дори да не си играят да ги пускат и включват със сензори ще знаят кога да се включат.

Със спестените пари би трябвало да дадат по евтино електричество на най бедните пенсионери и на най производителните фирми.

В коментарите обаче хората са доста критични към поста:

Тия лампи са на часовник бе човек,да не мислиш че някой чака да се стъмни и натиска ключа . Аз направо нямам думи с какви глупости се занимават хората.

Към Сарафово ламбите са автоматични.

Перфектно, вкъщи кога ги палиш? По часовник ли?

Има хора с намалена или ограничена видимост, на тях им е по-тъмно, не всички виждат добре. Отделно едва ли има кой да обикаля и да ги настройва всяка седмица с по 15 мин напред.

По другия въпрос, ами главно защото е скъпо за поддържане и изграждане. Отделно производството на батериите за сега е доста мръсно за околната среда и ресурсите са доста ограничени, но за това ли са се загрижили. И не по малко лед лампите от типа който предлагате, никой не ги ремонтира и като изгорят се изхвърля цялата, тук сменяш една крушка.

