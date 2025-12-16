В най-голямата страна от БРИКС живеят с 350 евро на месец
Пиксабей
Една такава страна е Индия със средна месечна цена на живот от 423 щатски долара.
Пакистан все още е най-евтиният за живот със средно 370 долара.
Според данните, Афганистан се счита за най-евтината страна за живеене със среден месечен разход от 354 щатски долара, пише Блиц.
Важно е обаче да се отбележи, че в много „евтини“ страни има проблем със сигурността. Освен това, цените се различават драстично между големите градове и селските райони, както и в зависимост от потребителските навици, пише N1.
Някои по-„евтини“ страни
Непал и Бутан: Изключително достъпни за ежедневни разходи.
Бурунди: Много достъпна нация в Африка.
Виетнам: Най-добрият избор за емигранти поради ниските цени на храната, настаняването и ежедневието, отбелязва CNBC.
Най-евтино за пътуващи (дневна консумация)
Лаос, Индия, Тайланд и Филипините: Известни с много евтина местна храна и транспорт.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!