В най-голямата страна от БРИКС живеят с 350 евро на месец

Една такава страна е Индия със средна месечна цена на живот от 423 щатски долара.

Пакистан все още е най-евтиният за живот със средно 370 долара.

Според данните, Афганистан се счита за най-евтината страна за живеене със среден месечен разход от 354 щатски долара, пише Блиц.

Важно е обаче да се отбележи, че в много „евтини“ страни има проблем със сигурността. Освен това, цените се различават драстично между големите градове и селските райони, както и в зависимост от потребителските навици, пише N1.

Някои по-„евтини“ страни

Непал и Бутан: Изключително достъпни за ежедневни разходи.

Бурунди: Много достъпна нация в Африка.

Виетнам: Най-добрият избор за емигранти поради ниските цени на храната, настаняването и ежедневието, отбелязва CNBC.

Най-евтино за пътуващи (дневна консумация)

Лаос, Индия, Тайланд и Филипините: Известни с много евтина местна храна и транспорт.

