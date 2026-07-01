В най-силната година за спорта във Варна отстраниха директора на Дирекция „Спорт“ в общината

Снимка Фейсбук

Изненадващо решение на кмета на Варна разтърси спортната общественост в града. Благомир Коцев отстрани от длъжност директора на Дирекция „Спорт“ в общината Кристиан Димитров на фона на най-силната година за спорта в морската столица.

През 2026-а за пореден път бе повишен бюджета на програма „Спорт“ за финансиране на варненските спортни клубове, а градът по традиция е домакин на престижни спортни прояви, последната от които бе Европейското първенство по художествена гимнастика.

Ако се налага пък да обобщим, през последните 10 години като директор на Дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров е с основна заслуга за реновирането на спортната база, осигуряване на повече средства за пълноценно съществуване на клубовете и провеждане на първенства и турнири от най-висок ранг.

Добре свършената работа от Димитров се потвърждава и от факта, че Бургас, който разполага с два пъти по-голям бюджет за спорта от Варна, организира два пъти по-малко събития.

Предлагаме Ви статистика за направеното от Кристиан Димитров за варненския спорт:

Организиране на две световни първенства, 18 Европейски и 11 Световни Купи.

Регата „Тол Шипс“, известна като Ветроходната олимпиада.

3 пъти са вдигнати парите по програма „Спорт“.

3 пъти е повишено финансирането на спортните клубове.

Създаване на Музей на спорта, в който всички изявени спортисти, свързани с Варна и печелили титли и медали от Олимпиади, Световни и Европейски първенства, са дарили свои отличия, купи и сувенери. Такива има и от паметни мачове и от много изтъкнати спортисти.

Ученическият спорт във Варна се превърна във водещ у нас.

Извършен ремонт на спортните площадки в 30 училища.

Изградени нови бази – залата във „Владиславово“ и спортните комплекси на ул. „Студентска“ и кв. „Виница“.

Хората в неравностойно положение са с най-добро финансиране за 2026 година.

Изготвяне на нова стратегия за спорта във Варна за периода 2025 – 2030 година и нова наредба за финансиране на клубовете, и създаване на нов Общесвен спорт.

Учредена награда „Юнак“, която се връчва за годишнини и юбилеи.

През 2019 година Варна бе избран за Европейски град на спорта.

Варненските ветерани станаха номер едно в България.

Организиране на много прояви в плажните, водните и морските спортове. Осигурени бази, финансиране и ежегодно закупуване на лодки за клубовете.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!