В неделя настъпва астрономическата зима

снимка: Булфото

На 21 декември, неделя, в 17:03 часа българско време настъпва астрономическата зима.

Това е денят на зимното слънцестоене и най-краткия за годината с времетраене за София от 9:03 часа. Данните са от Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН.

Според прогнозата за космическото време в понеделник, 22 декември, ни очаква слаба геомагнитна буря от най-ниската степен. След това обстановката ще се успокои.

Предпоследната седмица на 2025 година ще започне с предимно облачно време, на места – с краткотрайни и слаби превалявания от дъжд, предава Бтв.

В неделя и понеделник – предимно слаб вятър, а в източните райони и планините – до умерен.

Минималните температури ще са между -2 и 0 градуса в югозападните области, до 6-7 градуса в крайните източни райони. Очакваме дневните температури да бъдат предимно между 5 и 10 градуса.

В сряда ще започнат валежи от дъжд, а изгледите са те да обхванат цялата страна.

От четвъртък предстои понижение на температурите. Тогава в Северна България и по високите полета на Югозападна дъждът ще преминава в сняг.

Над Западна България – постепенно спиране на валежите. Към четвъртък прогнозата е за понижение на температурите. Над планините ще превалява дъжд, а по високите части – дъжд и сняг.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!