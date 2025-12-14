В неделя ще е облачно край морето

снимка: Булфото

Сутринта в Дунавската равнина и на места в котловините ще има мъгла, но след обяд, с появата на до умерен вятър от запад-северозапад, видимостта ще се подобрява.

Значителна ще се задържи облачността над североизточните райони. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 7 и 12°, по-ниски отново в местата с по-трайна мъгла.



По Черноморието облачността ще е променлива, по-често намаляваща до слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9 и 12°, а вълнението на морето ще е около 2 бала.



В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад.



През повечето дни от новата седмица ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще се задържи мъгливо. В останалата част от страната времето ще бъде слънчево. В четвъртък със слаб западен вятър мъглите в повечето места ще се разсейват. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 11° и 16°.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!