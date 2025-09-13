В неделя спират тока на много места в центъра на Варна

Снимка: Пиксабей

На 14.09.2025 г. В периода 7:00 ч. до 16:00 ч.

Поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

гр. Варна Карето заключено м/у бул. Осми Приморски Полк, ул. Никола Вапцаров, ул. Васил Друмев и бул. Чаталджа.

На 14.09.2025 г. В периода 7:00 ч. до 16:00 ч.

Поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

гр. Варна бул. Княз Борис I 115 (ДКС ЕАД).

