В неделя във Варна ще се проведе безплатен скрининг за Алцхаймер на входа на Морската градина

За втора поредна година по повод Световния ден за борба с болестта на Алцхаймер, Асоциацията на студентите-медици в България - Варна организира обществена кампания, която ще се проведе тази неделя от 10 до 15 ч. на входа на Морската градина.

Под ръководството на проф. д-р Ара Капрелян и екипа на Първа клиника по Нервни болести към УМБАЛ “Света Марина” студенти от Медицински университет - Варна ще провеждат напълно безплатни за всички граждани невропсихологични тестове и консултации за когнитивна оценка.

Болестта на Алцхаймер е невродегенеративно заболяване, което води до постепенно увреждане на паметта, мисленето и поведението. Най-често засяга хора над 65 години, но може да се прояви и в по-ранна възраст. Основните симптоми са свързани със забравяне на скорошни събития, обърканост, трудности при общуване и извършване на ежедневни дейности. С напредване на заболяването се ограничава самостоятелността на болния, а това изисква постоянна грижа за него.

Студентите приканват всички, които имат желание, да проведат целия набор от когнитивни тестове и да научат повече за първите белези на деменцията и болестта на Алцхаймер, да заповядат на кампанията.

