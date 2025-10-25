В неделя временно затварят Аспаруховия мост

снимка: "Петел"

На 26 октомври (неделя) за провеждане на „Колоездачна обиколка на Варненското езеро“ временно ще се променя организацията на движение по част от републиканската пътна мрежа в област Варна.



Предвижда се от 08:55 ч. до 09:25 ч. да бъде спрян трафикът по път I-9 Аспарухов мост.



Между 9:30 ч. и 12:50 ч. поетапно на интервали ще бъде спирано преминаването по третокласния път III-9004 Варна - Белослав, допълват от Морето нет.



Трафикът по път III-2008 кв. „Повеляново“ – Езерово – Варна ще бъде ограничен от 14:30 ч. до 15:10 ч.



Движението по първокласния I-2 от начало град Варна до магазин „Айко“ ще бъде спряно от 15:10 ч. до 16:00 ч.



Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“.



Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!