В невероятна драма Владислава спечели само 500 лв. от „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Владислава Касапова от Септември се бори днес за 100 000 лева в „Сделка или не“. Тя излезе с кутия №9.

Много различни стратегии и разсъждения обаче объркаха изключително играта ѝ. Така на бърза ръка тя премахна големите суми.

Тя отхвърли и много добри оферти, надявайки се на по-хубава печалба. Пусна в коша предложенията от банкера за 2500 и 4000 лева.

Така при 5 неотворени кутии, в които се крият 100, 500, 750, 2500 и 5000 лева, банкерът я изкуши само с 1200 лева. Няма сделка, отново каза Влади.

Внимавай, посъветвала я майка й, тъй като всичките числа ги свързваш с дадено нещо. Значи, обясни простичко водещия Ненчо Балабанов, майка ти те е посъветвала да внимаваш.

Въпреки вниманието тя махна 100, но след това и най-голямата сума от 5000 лева.

Така при най-високата сума, която ѝ остана от 2500 лв., банкерът предложи 900 лева.

Тя я отхвърли, но след това видя, че лошия ѝ късмет продължава, като премахна и 2500 лева.

Така при останали 500 и 750 лева, банкерът обясни своята гледна точка, а именно, че тя не е следвала първоначалната си стратегия, и предложи смяна на кутията.

Тя отказа и накрая откри в своята кутия само 500 лева.

