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В няколко района във Варна и областта днес ще има смущения на тока заради неотложни ремонти, съобщиха от ЕРП-Север.

Ето кои са засегнатите райони:

- от 09:30 ч. до 12:30 ч. - гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид, клиентите, електрозахранени oт МТП 771.



- от 08:00 ч. до 09:00 ч. - гр.Варна, кв.Трошево бул.Хр.Смирненски бл. 17,78,79,80,81,82.ул.Фантазия бл.75,76,77.ул.Гео Милев. бл.74,83.бул.Вл.Варненчик бл.11,12.ул.Хан Кубрат № 30,38,52.ул.Иваница Данчев №1,ул.Ивац Войвода №11,14.ул.Йордан Йовков бл.10,46вх.Б.ул.Добромил № 1.ул.Родина 23. Карето от ул.Хан Кубрат,ул.Драгаш,ул.Иван Нивянин,ул.Добромир. ОУ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, Светофар бул.Вл.Варненчик и бул.Хр.Смирненски. Светофар ул.Гео Милев.ДГ 26 Изворче. ОДМВР-ВАРНА. БАГРА ЕООД.



- от 08:00 ч. до 09:00 ч. - гр.Варна, бул. Вл.Варненчик бл.28.ул.Поп Харитон № 101,113,119,121.ДГ № 5 Слънчо.ф.ДЕСИ АВТОЧАСТИ ЕООД.



- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна, Карето м/у ул. Ген. Колев, ул. Г.С. Раковски, ук. Пирин и бул. Цар Освободител, включително ул. Рила.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна – част от м-ст Боровец Юг, абонатите, електрозахранени от ТП 1544.



- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна, кк Св. СВ. Константин и Елена - клиентите, електрозахранени от БКТП 2079.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Провадия - ул. Александър Стамболийски, ул. Бойчо Желев, ул. Опълченска, ул. Рила, ул. Сан Стефано, ул. Хаджи Димитър, ул. Цоньо Тодоров, ул. Янко Сакъзов, ДГ "Снежанка", електрозахранени от ТП 5.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия - ул. Бойчо Желев, ул. Васил Априлов, ул. Васил Левски, ул. Георги Бенковски, ул. Гроздьо Желев, ул. Кирил и Методий, ул. Камчия, ул. Константин Вигант, ул. Украйна, ул. Христо Ботев, ул. Цар Освободител, ул. Георги Димитров, електрозахранени от ТП 4 и ТП 35.



- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - гр. Долни Чифлик – ул. Здравец, ул. 904, ул. Божур, част от ул. Еделвайс, главна улица в посока с. Пчелник, бензиностанция Влад Петрол, електрозахранени от МТП 16.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Разделна – клиентите, електрозахранени от МТП 3.



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от МТП 6.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Куманово – ул.10-та, част от ул. 5-та, ул. 11-та, част от ул. 7-ма, част от ул. 8-ма, ул. 12-та, ул. 13-та, ул. 14-та, електрозахранени от MТП 4 Куманово /клон 3, клон 4/.



- от 08:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - с. Рудник, с. Юнец, с. Горица, с. Господиново.

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