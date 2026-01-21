реклама

В област Добрич републиканските пътища са обработени и проходими при зимни условия

21.01.2026 / 08:34 0

Пиксабей

Обработени и проходими при зимни условия са републиканските пътища в област Добрич, каза дежурният диспечер в Областното пътно управление.

Той допълни, че екипите са извършили опесъчаване и обработка със сол на участъците, където е било необходимо. Към момента няма постъпили сигнали за проблемни или затворени пътни артерии в областта.

От Хидрометеорологичната обсерватория в Добрич казаха, че температурата, измерена сутринта, е минус 12 градуса, предаде БТА. 

