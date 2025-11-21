В общинската финансова комисия одобриха цените на градския транспорт във Варна

Снимка: Петел.бг

С пълно единодушие комисията по финанси и бюджет реши цените на превозните документи за пътуване в обществения транспорт във Варна да бъдат актуализирани във връзка с предстоящото преминаване към еврото.

В момента хартиеният билет за 60 минути струва 2 лева, което се равнява на 1,02 евро. Билетът за 90 минути при превалутиране става 1,28 евро, а целодневният билет – 2,05 евро. Глобата за нередовен пътник е 40 лева, или 20,45 евро. Наказателният билет се плаща само в брой на контрольорите по редовността на пътниците, което значително затруднява връщането на ресто. При абонаментните карти след превалутиране също се получават неточни стойности.

По тази причина комисията подкрепи предложението за актуализация на тарифите. Новите цени ще се прилагат за хартиените билети и пластиките, докато при електронните превозни документи няма да има промени. Електронният билет за един час, купен през приложението, ще бъде 0,51 евро.

Според одобрените предложения хартиеният билет за 60 минути ще струва 1 евро, за 90 минути – 1,30 евро, а целодневният – 2 евро. Глобата за нередовен пътник ще бъде фиксирана на 20 евро. Новата пластика за издаване на карта ще струва 1 евро, а дубликат на преференциална карта – 3,50 евро.

Абонаментната карта за една линия ще бъде 18 евро на месец, 46 евро за три месеца и 92 евро за шестмесечен период. Картата за всички линии ще струва 25,50 евро на месец, 69 евро за 90 дни и 266 евро за година. Месечната карта за пътуващите до селата в общината ще струва 20,50 евро.

Предстои решенията на комисията по финанси и бюджет да бъдат разгледани и окончателно утвърдени от Общинския съвет.

