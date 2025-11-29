В очакване на еврото на село: Кмет ще превозва хората до пощата с колата си

кадър: бТВ

Месец до официалното въвеждане на еврото у нас. Жители на отдалечени от градовете населени места ще могат да обменят парите си на място само в пощенски клонове.

В много от тях обаче пощенски станции липсват. Кмет на пет села в една от най-големите по площ общини в страната - Средец, е намерил решение – ще превозва хората до пощата с колата си.

В Голямо Буково пощальон идва веднъж седмично, а автобус - през 14 дни.

83-годишната Елена живее сама. Когато ѝ се налага, ползва случаен превоз до Средец. Притеснява се как ще обмени левовете си в евро.

„Аз вдигам палката за автостоп, а камо ли да отида да обменям в пощата валута. Как ще стане?“, пита в ефира на бТВ жената.

Единствената за пет села поща всъщност е стая в кметството. Вратата ѝ рядко се отключва.

Кметът се надява на охрана, когато се стигне до обмяната на парите. Той ще осигурява частен транспорт в деня за пенсии и при обмен на спестявания.

Пощальоните се обучават да разпознават фалшиви банкноти. Ще работят с полицията и местната власт, за да гарантират спокойствие на възрастните хора.

От „Български пощи“ в Бургас са в готовност за монтиране на камери в станциите в селата и признават, че процесът ще е предизвикателство не само за клиентите, но и за служителите им.

