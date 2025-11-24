В очакване на нови валежи: Следят нивата на реките в Югозападна България

Кадър: БНТ

Проливните дъждове в Югозападна България през почивните дни нанесоха щети по улиците и вдигнаха нивата на реките в региона. Отмина ли вече опасността и останаха ли критични точки?

Нивата на двете големи реки в региона – Струма и Места – и техните притоци са в коритата си и критични точки към момента няма. Те обаче остават под мониторинга на аварийните екипи.

„Наблюдението на реките се извършва от НИМХ, като ние получаваме тези данни своевременно… Нивата на реките Струма и Места са в нормите, тоест около средното, като няма превишаване на горния праг. Очакваме валежи след сряда, като мерките, които превантивно могат да бъдат предприети, са основно да бъдат почистени отвеждащите съоръжения на дъждовната вода. Ние ще осигурим наблюдение при необходимост“, каза за БНТ Валентин Василев – комисар, директор на Регионалната дирекция на пожарната в Благоевград.

В най-засегнатите места – петричките села Самуилово, Коларово, Беласица и Рупите – щетите са описани. Тежка техника и екипи на местната власт вече работят по възстановяване на уличната инфраструктура.

„В момента доставяме инертни материали с тежка техника, с които след дъждовете, които се очакват вторник и сряда, мислим да започнем поправяне на абсолютно всички щети по цялата улична мрежа на селото. В момента същите инертни материали се доставят и в другите подгорски села“, заяви кметът на село Самуилово - Кирил Стоянов.

Отново ще бъдат основно почистени и канализационни мрежи в общините в региона. Точно остарелите отводнителни канали по улиците в някои от населените места са посочени като една от причините за нанесените щети.

