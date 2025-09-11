В памет на Сияна откриха галерия за изкуство и добрина

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

На днешния ден Сияна трябваше да празнува своя 13-и рожден ден. Но не може, защото беше убита на пътя. Затова вместо празник с торта таткото на Сияна е организирал нещо друго. В памет на детето си. В София днес се открива галерия, която носи името на момичето. Първата изложба в галерията е на нейни скици, които Сияна е рисувала с моливи.

Галерията ще излага и продава не само рисунките на Сияна, но и на всички деца, които са загинали. Това е пространство за всички, които искат да изложат своите произведения и да дарят парите в полза на деца в неравностойно положение, деца, пострадали в катастрофи. Това е едно малко място за изкуство и за добрина, коментира таткото на Сияна - Николай Попов, пред Нова тв.

Половината от рисунките на Сияна са очи. Често ги рисуваше и веднъж я попитах защо. Тогава тя ми каза, че така й е дошло, но сега вече разбирам посланието на рисунките й. Защото повечето очи са разплакани и тъжни, посочи той.

Всички очи на Сияна са тъжни. Има и една рисунка с датата на смъртта на Ани и Явор. Но това съвпадение го забелязах чак след като тя си отиде. Рисуването беше нейния начин да се изразява. Тя не играеше с играчки, а рисуваше и твореше. Тя беше арт дете, посочи Попов.

Тази галерия е една несбъдната мечта на Сияна. Тя правеше и гривнички с благотворителна цел. Имаше събрани към 2000 лева и аз след смъртта й ги дарих на детенце, което е болно, но за съжаление то почина, разказа той.

Галерията се намира в столичния квартал Лозенец на ул. Червена стена 2.

