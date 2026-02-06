В петък денят започва с облаци и дъжд, но предстои затопляне

снимка: Булфото

През нощта срещу петък, в източната половина от страната все още ще има валежи от дъжд, но до сутринта те постепенно ще отслабват и на много места ще спрат. В Северозападна и Северна Централна България, заради отрицателните температури, ще се създадат условия за поледици и заледявания. Над Югозападна България облачността ще се разкъса, ще намалее до предимно ясно време, а в котловините в сутрешните часове ще бъде мъгливо. Мъгли се очакват и в Дунавската равнина

Минималните температури ще са от минус 3°–минус 1° в Северозападна България до 4°–6° в югоизточните райони, предава meteobalkans.com.

През деня в петък в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се задържи ниска слоеста облачност или мъгла, докато в Югозападна България времето ще бъде предимно слънчев. Следобед облачността и там ще се увеличи и вплътни и от запад ще започнат валежи от дъжд. В северозападните райони рискът от поледици ще се запази. Вятърът ще бъде слаб, на много места почти тих от запад.

Максималните температури ще са в широк интервал – от 3°–6° в Северозападна България до 11°–14° в крайните югозападни и югоизточни райони.

Времето в София

През нощта срещу петък ще бъде с разкъсана облачност. След обяд облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд.Ще духа слаб западен вятър Минималните температури ще са между минус 3°С и минус 2°С, а максималните – почти без дневен ход, до плюс 7-9°С.

В планините – валежи и силен вятър

Над планините ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания над масивите в Западна и Централна България. Следобед облачността отново ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд, а над около 1700-1800 метра – от сняг. Ще духа умерен, а в Източна Стара планина и Странджа - до силен югозападен вятър. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 6°, а на 2000 м – около 1°.

По Черноморието – облачно с валежи сутринта

По Черноморието ще бъде предимно облачно, като в сутрешните часове ще превалява дъжд. Следобед по южното крайбрежие ще има временни разкъсвания на облачността. Ще духа умерен вятър от юг–югоизток. Максималните температури ще са между 8° и 12°.

Времето на Балканите

Нов циклон ще определя времето над почти целия Балкански полуостров, с валежи от дъжд.

