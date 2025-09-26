В планините днес не е подходящо за туризъм

Булфото

Условията в планините не са подходящи за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и ветровито, с температури между 3° и 8°. Очакват се и превалявания, посочиха от ПСС, предаде БТА.

Няма регистрирани инциденти в планините за изминалото денонощие.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 7°.

