В планините днес не е подходящо за туризъм
Булфото
Условията в планините не са подходящи за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Времето е облачно и ветровито, с температури между 3° и 8°. Очакват се и превалявания, посочиха от ПСС, предаде БТА.
Няма регистрирани инциденти в планините за изминалото денонощие.
Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 7°.
