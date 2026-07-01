В планините е облачно и мъгливо, възможни са валежи с гръмотевици

Пиксабей

В планините е облачно и мъгливо, на места вали дъжд, казаха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. В по-късните часове са възможни валежи, придружени от гръмотевици.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи, допълниха от спасителната служба, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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