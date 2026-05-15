В подкрепа на Дара: И жандармерията затанцува под звуците на Bangaranga
кадър/видео: Фейсбук, ГДЖСОБТ - МВР
Сред множеството, които изразиха публична подкрепа за песента, с която DARА участва в „Евровизия“, се оказа и жандармерията.
На Фейсбук страницата на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ беше публикувано видео със субтитри "Давай, Дара", а униформени танцуват под звуците на Bangaranga.
Вчера DARA се класира за големия финал на „Евровизия“, след като впечатли зрителите и журито с изпълнението си на Bangaranga по време на втория полуфинал на конкурса.
Българската изпълнителка даде старт на музикалната надпревара, като първа излезе на сцената във втората полуфинална вечер и постави силно начало на шоуто. След енергичното си представяне DARA заслужено намери място сред 10-те финалисти, които ще се борят за победата на 16 май, предава "Дарик".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!