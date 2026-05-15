В подкрепа на Дара: И жандармерията затанцува под звуците на Bangaranga

кадър/видео: Фейсбук, ГДЖСОБТ - МВР

Сред множеството, които изразиха публична подкрепа за песента, с която DARА участва в „Евровизия“, се оказа и жандармерията.

На Фейсбук страницата на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ беше публикувано видео със субтитри "Давай, Дара", а униформени танцуват под звуците на Bangaranga.

Вчера DARA се класира за големия финал на „Евровизия“, след като впечатли зрителите и журито с изпълнението си на Bangaranga по време на втория полуфинал на конкурса.

Българската изпълнителка даде старт на музикалната надпревара, като първа излезе на сцената във втората полуфинална вечер и постави силно начало на шоуто. След енергичното си представяне DARA заслужено намери място сред 10-те финалисти, които ще се борят за победата на 16 май, предава "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!