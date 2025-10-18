В понеделник изтича краен срок за всички пенсионери

Пиксабей

Изплащането на пенсиите през октомври т.г. чрез пощенските станции започна на 7 октомври (вторник) и ще завърши на 20 октомври (понеделник). Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, бяха извършени на 7 октомври 2025 г., предаде Нова Варна.

На 2 октомври на всички правоимащи лица бяха изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец септември.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец бе 15 октомври (сряда).

