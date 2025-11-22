В понеделник ще бъде пленен в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

В понеделник Траян от Феномените ще бъде пленен от Радостина. Така той ще смени своето племе с това на Безименните.

Причината е, че тази вечер тя победи със залог в кастинг битка в "Игри на волята".

Трябва на мъжка сила до обединението на племената, а след това ще покажем на какво сме способни жените, обясни тя за решението си.

На кастинг битката днес победителят от миналия сезон на „Игри на волята“, Мартин Кънев, известен с прозвището си Императора, се бори с джудиста Борис Георгиев. Със сериозната си физическа и стратегическа подготовка, Борис направи всичко по силите си да спечели дуела и да стане част от осмия сезон на “Игри на волята”.

На свой ред пък Мартин се бори за участие в звездния сезон.

След 5 обрати, в края на съревнованието победата завоюва Мартин, а това че Радостин заложи на него, ѝ донесе привилегията да плени един от Феномените, с който да подсили Безименните, и тя заложи на Траян.

