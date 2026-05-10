В понеделник започва електронният прием за общинските детски градини във Варна

От 10:00 часа на 11 май започва електронният прием за общинските детски градини във Варна, включително и за яслените групи към тях. Заявленията ще се приемат до 23:59 часа на 26 май, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.



В същия срок ще се подават документи и за прием в подготвителните групи в училищата.



Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 28 май.



Информация относно записването и електронния прием родителите могат да получат на адрес https://dg.uslugi.io/. На сайта е публикуван график на дейностите за прием за учебната 2026/2027 г. В рубриката „Указания“ родителите могат да намерят най-често задаваните въпроси и отговори относно приема.



