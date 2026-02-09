В понеделник започва нова порция валежи от дъжд и сняг

Снимка Булфото, архив

През нощта срещу понеделник, над почти цялата страна облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време, а в котловините в сутрешните часове ще бъде мъгливо. Мъгли се очакват и в Дунавската равнина.

Минималните температури ще са от минус 4°С до +2°С в Предбалкана и планинските райони на Западна България и от 3°С до 7°С в югоизточните райони.

През деня в понеделник облачността от югозапад ще се увеличава и до края на деня над почти цялата страна ще започнат валежи от дъжд и сняг, като сняг ще вали по високите полета на Западна и Северозападна България, в Родопите и в Предбалкана. В ниските части на Дунавската равнина валежите ще бъдат от дъжд, като към обяд на 09-февруари ще преминат в мокър сняг. Тогава сняг ще завали и над почти цяла страна, с изключение на районите на Сандански и Петрич. Над Горнотракийската низина валежите също ще са от дъжд. Без валежи ще са само крайните североизточни райони.

Вятърът в западните райони ще се ориентира от изток и ще бъде предимно слаб. В Източна България и Дунавската равнина той ще се ориентира от североизток, като ще започне понижение на температурите, предава meteobalkans.com.

Времето в София

Около полунощ в понеделник ще е предимно ясно. Около обяд ще започнат валежи от дъжд, като по-високите полета на Софийска област и по-високите квартали ще преминат в мокър сняг. В София ще са от смесен тип.

Минималните температури ще са между минус 4°С и минус 2°С, а максималните – почти без дневен ход, до 2–3°С. Ще духа югоизточен вятър, който около обяд ще се ориентира от североизток.

Времето по планините – избягвайте пътувания!

В планините времето ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, като по-значителни ще са в масивите на Южна, Западна и Централна България. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а по проходите на Стара планина ще има условия за виелици и навявания. Най-интензивни ще са валежите от сняг в Рило-Родопският масиви и Пирин.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°С, а на 2000 метра – около минус 5°С.

Времето по Черноморието

През деня ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. По-значителни ще са по Южното Черноморие. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 2° и 4°С. Очакваните вълни ще достигнат до 2-3 метра.

Времето на Балканите

През следващите 24 часа полуостровът ще бъде под влияние на средиземноморски циклони, като времето ще остане променливо. Очаква се влошаване на синоптичната обстановка през следващите часове.

