В поздрав към Тръмп: Путин напомни, че Русия и САЩ носят обща отговорност за глобалната сигурност

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Русия и Съединените щати, "като двете най-големи ядрени сили", носят обща отговорност за глобалната сигурност. Това заявява руският президент Владимир Путин в поздравително писмо до американския лидер Доналд Тръмп по повод 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ.

Путин посочва, че подписването на Декларацията за независимост не само е поставило началото на американската държава, но и е било "значим етап в световната история", предаде News.bg.

Той изтъква, че Русия е "подкрепила безусловно северноамериканските колонисти в тяхната борба за свобода от британското управление", и припомня, че Москва и Вашингтон са били съюзници и в двете световни войни.

"Бяхме съюзници в две световни войни, заедно освободихме човечеството от ужасите на нацизма, а след това изиграхме жизненоважна роля в полагането на основите на съвременния световен ред", подчертава Путин.

"И днес Русия и Съединените щати - като двете най-големи ядрени сили - носят специална отговорност за гарантирането на сигурността и стабилността в глобален мащаб".

Руският президент изразява увереност, че "конструктивните, равноправни и взаимноизгодни" отношения между Москва и Вашингтон ще бъдат в интерес както на двете държави, така и на международната общност като цяло.

Редактор "Екип на Петел",

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