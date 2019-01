В ранни зори Десислава Радева развълнува мрежата с любопитно новогодишно послание

Съпругата на президента Румен Радев - Десислава Радева, честити новата година на приятелите си. В ранно утро в профила си във Фейсбук първата дама призовава да не се фокусираме върху това, което ни разделя. " Нека се фокусираме върху онова, което ни обединява. Като общество, като нация. И да работим заедно за него", пише Радева, цитирана от Блиц.

По думите й новата година ще бъде такава, каквато я сътворим с общи усилия."Приятели,

Нека не се вторачваме в това, което ни разделя. Нека се фокусираме върху онова, което ни обединява. Като общество, като нация. И да работим заедно за него.

2019-та ще бъде такава, каквато я сътворим с общи усилия.

Нека бъдем здрави, нека бъде силни духом, нека бъдем обединени около това, което ни съгражда като нация.

И най-важното – нека бъдем по-човечни към хората около нас, познати и непознати.

Да ни е честита Новата 2019-та година".

Пожеланията на Радева са съпроводени с музикален поздрав. Първата дама се е спряла на парчето Don't Let The Sun Go Down On Me, изпълнено от Джордж Майкъл и Елтън Джон.

