В района на езерото Туз в Турция това лято са се излюпили рекорден брой фламинги

Снимка: Пиксабей, илюстративна

В района на езерото Туз (т.нар. Солено езеро – бел. ред.) в Централен Анадол, Турция – популярно естествено обиталище за птиците от вида фламинго – тази година са се излюпили 12 800 малки, което е рекорден брой за последните пет години, съобщава агенция ДХА, като се позова на министъра на околната среда, градоустройството и климатичните промени Мурат Курум.

Курум припомни пред агенцията, че до неотдавна езерото е било заплашено от засушаване, но сега този период е преминал и през тази година е регистриран най-високият брой излюпили се фламинги за последните пет години.

„Благодарение на последните валежи в чашата на езерото Туз има достатъчно вода и затова броят на птиците фламинго започна да расте с всеки изминал ден. Особено голямо увеличение се наблюдаваше в броя на гнездящите фламинги. И тази година бяхме подготвени за това, но не очаквахме да се излюпят толкова много малки“, каза пред ДХА председателят на сдружението „Поглед към природата и екология“ Фахри Тунч.

Тунч отбеляза, че е невъзможно загубите от миналите години да бъдат компенсирани, но заяви, че въпреки тях тазгодишната колония фламинги е обнадеждаваща.

„Затвореното езеро Туз започна да се превръща в басейн, захранван единствено от дъждовете. След валежите тази година виждаме обнадеждаващо развитие и за самото езеро, и фламингите. Според моите наблюдения те се превърнаха в голяма оживена колония. Наш дълг е да я опазваме. През септември и октомври очакваме красиви гледки, когато малките започнат да летят“.

Езерото Туз е разположено в границите на окръзите Аксарай, Анкара и Коня и представлява затворен водосборен басейн, задоволяващ голяма част от нуждите на Турция от сол, отбелязва агенцията и допълва, че през летните месеци то е дом на птиците фламинго, посочва БТА. Всяка година хиляди птици от този вид долитат там и снасят яйца, като предпочитат южната част на езерото, намираща се в границите на община Ескил в Аксарай, за място за размножаване.

Редактор "Екип на Петел",

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