В събота временно променят маршрута на два автобуса във Варна

снимка: Булфото

На 23 август след 08:00 ч. автобусите по линии 10 и 12 няма да спират на спирка „ВиК“ в посока бул. „Христо Смирненски“, съобщават от общинския превозвач.



Автобусите по линия №10 след спирка „Янко Михайлов“ ще завиват наляво по бул. „Цар Освободител“, а тези по линия №12 след спирка „Проектантска“ ще продължават по същия булевард. И двете линии ще обслужват спирките „Струга“ и „Победа“.



На кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Хр. Смирненски“ автобусите ще завиват надясно и ще продължават по обичайните си маршрути. Промените важат само в едната посока.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!