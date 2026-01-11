В самолетна катастрофа загина певецът Йейсон Хименес

Снимка Pixabay

Шестима души, сред които популярният колумбийски певец Йейсон Хименес, загинаха при катастрофа на частен самолет в Централна Колумбия, предаде "Франс прес", позовавайки се на местните власти.

"Няма оцелели“, каза полковник Алваро Бело от гражданската авиация на страната пред радио "Каракол", цитирани от БТА.

Частният самолет се разби в района на летище Пайпа в департамента Бояка, малко след излитането си за Меделин, гласи съобщение на Министерството на транспорта на Колумбия.

Видеоклипове, разпространявани в социалните мрежи, показват как неуспелият да набере височина при излитане самолет се разбива с висока скорост в тревна площ в края на пистата и се възпламенява.Трийсет и четири годишният изпълнител Хименес е известен в Колумбия с песните си в традиционните мексикански стилове "ранчера" и "коридо", донесли му милиони слушания в социалните медии.

