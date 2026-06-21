В самолетна катастрофа загина съоснователят на Юбисофт и създател на Assassin's Creed

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Съоснователят на глобалната гейминг компания Ubisoft и създател на Assassin's Creed, е загинал при самолетна катастрофа в Западна Франция, съобщиха властите, пише ABV news, предаде БТВ

Двумоторният Cessna 421, превозващ Клод Гийемо и инструктор по летене, се разби в петък вечерта близо до летище Ла Бол на брега на Атлантическия океан, съобщи кметът Франк Луврие в изявление. И двамата са били лицензирани и опитни пилоти. Инструкторът също е загинал, добави кметът.

Ubisoft потвърди смъртта на Гийемо, но не коментира повече.

Самолетът се е разбил в поле точно преди кацане на летище Ла Бол-Ескублак, съобщи служител на летището пред Associated Press.

Клод Гийемо е сред съоснователите на Ubisoft – компанията, създадена през 1986 г. заедно с неговите братя. Той има ключова роля в развитието ѝ от малък бизнес за продажба на софтуер по пощата до един от водещите световни разработчици и издатели на видеоигри.

Впоследствие оглавява семейната Guillemot Corporation – подразделението, фокусирано върху хардуерния бизнес, като остава предимно извън светлината на прожекторите и участва в стратегическото управление на компанията. Междувременно брат му Ив Гийемо се утвърждава като публичното лице на Ubisoft и неин дългогодишен главен изпълнителен директор.

Редактор "Екип на Петел",

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