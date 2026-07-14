В село Рилци мъж наби жената, а после и родата

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Полицията в Благоевград реагира бързо на сигнал за домашно насилие и задържа 40-годишен мъж, който е проявил агресия не само към половинката си, но и към нейни близки роднини. Инцидентът е станал в късните часове на 13 юли. Около 23:10 часа 38-годишна жена от благоевградското село Рилци е потърсила помощ в Първо районно управление.

Тя съобщила на дежурните полицаи, че мъжът е упражнил физическо насилие над нея, като я е дърпал и блъскал, пише Блиц.

Агресията му обаче не спряла дотук. Той нападнал и нейните родственици, които са били на мястото.

Извършителят е нанесъл силен удар в областта на главата на 65-годишен мъж, а след това е ударил в главата и гърдите и 61-годишна жена.

Нападателят е отведен в ареста със заповед за задържане за срок до 24 часа. За случая веднага е уведомена Районната прокуратура в Благоевград, като по повод на тежкия инцидент вече е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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