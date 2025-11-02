В сезона на грипа: Недостиг на ваксини в аптечната мрежа

Кадър България он ер

В сезона на грипа се наблюдава недостиг на ваксини в аптечната мрежа. Причината е липсата на доставки и наличието на малки количества.

Най-висок остава интересът към назалната ваксина, която е предназначена за деца.

В по-големите вериги снабдяването става чрез записване в списък, който обаче не гарантира получаване на ваксината.

Съветите на експертите

Експертите съветват поставянето на ваксините да се извършва през октомври и ноември, за да може организмът да изгради имунитет.

Ако обаче ваксината е налична по-късно, приложението ѝ е ефективно дори през декември.

"Малкото количество, разпределено по аптеките, вече е изчерпано. По-голямо количество е предоставено на личните лекари, които обхващат хората над 65 години", коментира магистър-фармацевтът Иванка Велева пред България он ер.

"Аз лично не съм получила назална ваксина. Интересът към нея също е повишен, и дано догодина да бъде включена в имунизационния календар. Или, както хората над 65 години имат право на противогрипна ваксина, да бъде осигурена и за децата, защото тогава заболеваемостта от грип ще се понижи. Така децата ни ще са здрави", допълни тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!