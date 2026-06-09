В сила е пропускателен режим по алеите "Дамба" и "Двореца" в Балчик

Снимка: Булфото

Със заповеди на кмета на община Балчик Николай Ангелов се въвежда пропускателен режим за движение на моторни превозни средства по алеите "Дамба" и "Двореца" за периода от тази седмица до 30 септември 2026 г.

Мярката е свързана с активния туристически сезон и има за цел да гарантира безопасността на пешеходците и нормалното функциониране на търговските обекти и хотелите в района. Достъп ще имат единствено автомобили, обслужващи търговски обекти и хотели, след издаване на пропуск и само в часовия диапазон от 8:00 до 11:00 ч., посочва Радио Варна.

Паркирането по алеите остава забранено, а нарушителите ще бъдат санкционирани от органите на реда. От Общината подчертават, че режимът е необходим за ограничаване на риска от инциденти по натоварените пешеходни зони през летния сезон и за осигуряване на безопасността на жителите и туристите.

Пропуски и технически средства за влизане на МПС през КПП за зареждане на търговските обекти се издават от Информационния център на Общинска администрация – Балчик след подаване на заявление, доказване на неотложна нужда от влизане (документ за собственост, договор за наем, пълномощно за дистрибуция), положителна резолюция от Кмета на Община Балчик и заплащане на установената такса от 51.13 евро.

Редактор "Екип на Петел",

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