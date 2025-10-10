В сила в ЕС: Превеждаме и получаваме евро денонощно в събота и неделя

Пиксабей

Европейците вече могат да изпращат и получават преводи в евро за секунди, независимо от деня и часа. Вече влязоха в сила новите правила на Европейския съюз за незабавните плащания, които поставят началото на реална финансова революция в еврозоната. Промените обещават по-бързи, по-сигурни и по-достъпни разплащания, без допълнителни такси за клиентите, пише Блиц.

С влизането в сила на регламента, всички доставчици на платежни услуги в страните от еврозоната са задължени да предоставят възможност не само за получаване, но и за изпращане на незабавни плащания в евро. Услугата е достъпна денонощно, включително в почивни и празнични дни, като преводите се осъществяват в рамките на секунди.

За да се гарантира сигурността на транзакциите, е въведен механизъм за проверка на получателя (Verification of Payee – VoP), който безплатно сверява дали името съвпада с предоставения IBAN. Това намалява риска от грешки и измами при плащанията. Европейската комисия подчертава, че с новите правила банките нямат право да начисляват по-високи такси за незабавни преводи от тези за стандартните кредитни преводи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!