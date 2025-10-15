Петел.бг

В следващите две години лозарите ще получат над 17 млн. евро финансова помощ - съобщават от Министерството на земеделието.

Парите са заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Подпомагането е за преструктуриране и конверсия на лозя, което дава възможност за промяна на сортовия състав на насажденията, изкореняване, засаждане, изграждане на капково напояване в лозята и други дейности.

Заявленията за подпомагане се приемат от днес до 15 ноември, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!