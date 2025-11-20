"В списъка сте на брутални телефонни измамници": Десетки опити за измами в Пазарджишко само за два дни

Пиксабей

Измами по телефона в Пазарджишко. За два дни десетки опити са регистрирани на територията на Пазарджик, Панагюрище и Велинград.

„Целевата група“ на извършителите отново са възрастни хора, които разполагат със стационарни телефони.

Използва се добре известната и позната схема, при която извършителите се представят за полицаи - комисар Попов или главен инспектор Иванов.

Информират потенциалната жертва, че е включена в списък на брутални телефонни измамници.

Полицията обаче била по петите им, като за целта възрастните хора трябвало само да им предадат наличните си пари или ценности.

Така щели да подмамят измамниците и полицията да ги залови, след което парите или бижутата ще бъдат върнати на собственика им.

За приемане на парите или ценностите се използват „мулета“ с леки автомобили от различни краища на страната.

Органите на реда са установили, че обажданията се осъществяват от SIM карти на румънски оператори, предаде бТВ.

