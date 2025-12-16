В сряда гледат мерките на задържаните с Благомир Коцев общински съветници

Булфото

В сряда, 17 декември, от 9.30 часа, в зала 109 на Наказателно отделение е насрочено съдебно заседание, на което ще бъдат разгледани постъпилите молби от защитниците на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев за преразглеждане на определените им мерки за неотклонение.

С определения на Софийския апелативен съд от октомври тази година на Йордан Кателиев и Николай Стефанов мерките за неотклонение бяха изменени от "задържане под стража" в "домашен арест".

Адвокатите и на двамата са подали молби в Окръжния съд във Варна за отмяна на мерките за неотклонение или замяната им с по-леки (подписка, парична гаранция), предаде Радио Варна.

Припомняме, че Кателиев и Стефанов са обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев. Според държавното обвинение групата е действала с цел съгласувано извършване на престъпления по служба, подкупи и пране на пари. Двамата са обвинени и за това, че през август 2024 г. са поискали сума, равняваща се на 15% без ДДС от над 1.5млн. лв. - стойността на обществена поръчка за "Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на социалните услуги във Варна".

