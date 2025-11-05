В сряда наблюдаваме най-ярката Суперлуна за годината

снимка: Пиксабей

Тази седмица Луната свети по-ярко от обикновено. Това е една от най-близките Суперлуни, наблюдавани през последните години.

Заслужава си да се види

Тазмесечната пълна Луна, известна като Боброва луна, ще бъде най-голямата и най-ярката за 2025 година. Луната ще бъде най-близо до Земята през цялата година, за да ѝ се насладите без да имате нужда от телескоп или тъмно небе.

Орбитата на Луната е леко елипсовидна

Понякога тя се намира по-близо до Земята (перигей), а друг път – по-далеч (апогей), предава още megavselena.bg.

Астрономите наричат Суперлуна, когато пълнолунието настъпи близо до перигея, тъй изглежда до 14% по-голяма и до 30% по-ярка от най-слабото пълнолуние в годината (според НАСА).

Бобровата луна през ноември ще се доближи на по-малко от 357 000 км от Земята – най-близкото разстояние от 2019 г. насам. Това е втората от четири Суперлуни, които ще се случат между есента на 2025 и началото на 2026 г.

Пълна фаза Бобровата луна ще достигне на 5 ноември (15:19 ч. българско време). Което значи, че най-доброто време да я наблюдаваме ще е същата вечер, малко след залез слънце.

