В тази страна литър вода е по-скъпа от литър бензин

Къде по света литър гориво струва по-малко от бутилка вода

В повечето страни по света водата се смята за една от най-достъпните и евтини стоки, но съществуват места, където тази логика е обърната – бензинът е по-евтин от бутилка вода. Това се дължи на огромните петролни запаси и щедрите държавни субсидии, които поддържат изкуствено ниски цени на горивата, съобщи БГНЕС, позовавайки се на индийския портал Wion.

Феноменът не се дължи на превръщането на водата в луксозна стока, а на факта, че в тези държави петролът буквално "тече като вода". В същото време недостигът на питейна вода, скъпите технологии за обезсоляване или разпадащата се инфраструктура оскъпяват бутилираната вода.

Либия

В северноафриканската държава литър гориво струва едва около 0,03 долара, докато цената на бутилка вода може да достигне 0,45 долара. Причината е комбинация от огромни петролни ресурси и проблеми с доставките на питейна вода.

Венецуела

Страната преживява тежка икономическа криза, но правителствените субсидии правят бензина почти безплатен – около 0,02 долара за литър. В същото време литър бутилирана вода се търгува за около 0,60 долара заради срив в инфраструктурата.

Саудитска Арабия

В кралството литър гориво се продава за около 0,58 долара, но водата е значително по-скъпа – до 1,20 долара. Пустинният климат и високата цена на процеса по обезсоляване на морска вода поддържат цената ѝ висока.

Кувейт

Подобно на Саудитска Арабия, петролното богатство на Кувейт позволява цената на бензина да е около 0,34 долара за литър. Водата обаче струва около 1,50 долара отново заради нуждата от обезсоляване.

Ангола

Въпреки икономическите трудности, държавните субсидии поддържат цената на бензина ниска – приблизително 0,33 долара за литър. Проблемите с водоснабдяването и инфраструктурата обаче правят водата по-скъпа, около 0,80 долара.

Алжир

Приходите от петрол позволяват на правителството да субсидира бензина до цена от около 0,34 долара за литър. В същото време разходите за пречистване и транспорт оскъпяват водата до около 0,50 долара.

