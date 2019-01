В тази страна плащат на хората да карат колело

profit.bg

При 17 млн. население и 23 млн. велосипеда, в Холандия вече има повече колела, отколкото хора.

На фона на тази пропорция, властите в страната искат да накарат колкото се може повече хора да се качат на велосипеди в ежедневието си. За целта държавата е готова да плаща на усърдните колоездачи.

Холандското правителство обяви, че ще инвестира 390 млн. долара (345 млн. евро) във велоинфраструктура, за да накара още 200 хил. души да изберат велосипеда пред автомобила в идните 3 години, предава CNN.

Петнадесет маршрута ще бъдат превърнати в нещо като магистрали за велосипедисти, планират се 25 хил. места за паркиране на колелета и над 60 съоръжения за складирането им ще бъдат обновени, съобщи Министерството на инфраструктурата и управление на водите.

"Амбицията ми е да се уверя, че хората могат лесно да отидат на работа или училище, да посетят семейство или приятели“, казва Стионде Валденховен, секретар на министерството, което реализира проекта.

В Холандия определено не липсват хора, които се придвижват с велосипеди. През 2016 г. над ¼ от всички пътувания, осъществени от местни граждани, са били посредством велосипеди, сочат данни на Холандския институт за анализ на транспортните политики.

Но едва 25% от пътуванията са свръзани с работа спрямо 37%, реализирани с цел развлечение. Останалите поводи за каране на колело в Холандия са ходене на училище, пазаруване и други активности.

По думите на Велдховен, над 50% от хората в Холандия живеят на по-малко от 15 километра от работното си място и над половината от пътуванията с автомобил са на дистанция под 7.5 километра – разстояние, което лесно може да се покрие с колело.

За да накарат хората да изоставят колите си в полза на велосипедите, на масата се поставят пари.

Холандия понастоящем награждава велосипедистите с данъчен кредит в размер на 0.19 евро на километър пробег. Тази схема се прилага при споразумение между работодателите и техните служители.

Това обаче е малко популярна програма, която не се прилага от много компании в Холандия. Властите искат да променят това, така че все повече компании да прилагат програмата.

Вече 11 големи работодатели в Холандия са дали съгласие за мерки, като финансиране на велосипеда на служителите. Правителството насърчава фирмите да създадат по-добри условия за служителите им, предпочитащи да карат колело – като душове в офиса, например.

В наши дни Холандия е известна с велосипедната си култура, но това невинаги е било така.

През 1960-те и 1970-те години много холандски градове са давали предимство на пътищата за автомобили, като карането на колело не е било много популярно в страната, става ясно от думите на Мередит Гласер, изследовател в Urban Cycling Institute at the University of Amsterdam.

По думите й, приоритизирането на велосипедите се случва чак в края на 1980-те и началото на 1990-те години.

Перфекна буря от събития води до повишаване на популярността на колоезденето в Холандия. Към допринасящите фактори попадат петролната криза през 1970-те години, социалните движение през 1960-те и 1970-те срещу разрушаване на квартали за изграждане на магистрали, както и урбанизацията, която съкращава дистанциите, предполагайки кратки пътувания.

В наши дни Холандия е „една от малкото страни, които взимат колоезденето на сериозно като транспорт“, добавя Гласер.

Изграждането на новата велоинфраструктура ще бъде завършено през идните 3 години.

