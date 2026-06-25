В тежко състояние остава жената, пострадала при бруталната катастрофа с три жертви на АМ "Тракия"

БНТ/Фейсбук

Тежко остава състоянието на 49-годишната жена, която вчера пострада при жестоката катастрофа на АМ "Тракия". При инцидентът загинаха трима души, включително две деца от футболен клуб "Славия". Двама бяха ранени - мъж на 46 години и жена на 49 г.

"Мъжът е загубил временно съзнание и е приет със сътресение на мозъка. В момента е в добро състояние, динамично се проследява. Но жената на 49 години е в тежко състояние. Има кръвоизлив в коремната кухина, разкъсване на тънки и дебели черва, счупване на тазова кост, тежка белодробна травма и черепно-мозъчна с отток.", каза в ефира на БНТ д-р Панайот Диманов, изпълнителен директор на МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол.

Жената е оперирана вчера през деня, но късно снощи се е наложила нова спешна оператива интервенция. Лекари почти цяла нощ са спасявали живота ѝ.

Редактор "Екип на Петел",

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